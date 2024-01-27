Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ані російська, ані українська сторона не може до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На жаль, треба констатувати, що жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося.

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Позиція Росії зрозуміла – в усьому звинувачувати Україну. При тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Це, перш за все, те, що вони не показали поля, усіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Тобто ситуація не зрозуміла до кінця.

Якщо це сталося як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці – вбивці". Але нема трупів, нічого нема".

Передісторія: