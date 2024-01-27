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Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи

Катерина ТищенкоСубота, 27 січня 2024, 20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
Кирило Буданов, фото Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ані російська, ані українська сторона не може до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На жаль, треба констатувати, що жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося.

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Позиція Росії зрозуміла – в усьому звинувачувати Україну. При тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Це, перш за все, те, що вони не показали поля, усіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Тобто ситуація не зрозуміла до кінця.

Якщо це сталося як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці – вбивці". Але нема трупів, нічого нема".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених. 
  • Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу
  • Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
  • Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди. На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
  • Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування катастрофи. 

Теми: БудановІл-76 у Росії
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