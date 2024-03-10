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У Курську пожежа на нафтобазі після атаки БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 10 березня 2024, 08:44
У Курську пожежа на нафтобазі після атаки БПЛА
скриншот

Влада російського Курська заявила, що на нафтобазі почалася пожежа після атаки безпілотників.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт, Shot

Деталі: Росіяни заявляють, нібито працювала ППО, а "український безпілотник" на території нафтобази "впав і загорівся".

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На місці працюють пожежники.

ЗМІ також пишуть, що потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

Заграву від пожежі і стовп диму було видно за кілька кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

Теми: Росіянафта
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