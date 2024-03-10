В Курске пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Воскресенье, 10 марта 2024, 08:44
Власти российского Курска заявили, что на нефтебазе начался пожар после атаки беспилотников.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, Shot
Детали: Россияне заявляют, якобы работала ПВО, а "украинский беспилотник" на территории нефтебазы "упал и загорелся".
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На месте работают пожарные.
СМИ также пишут, что мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа.
Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров.
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Напомним: Разведка Великобритании проанализировала, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.