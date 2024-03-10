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В Курске пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 марта 2024, 08:44
В Курске пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
скриншот

Власти российского Курска заявили, что на нефтебазе начался пожар после атаки беспилотников.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, Shot

Детали: Россияне заявляют, якобы работала ПВО, а "украинский беспилотник" на территории нефтебазы "упал и загорелся".

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На месте работают пожарные.

СМИ также пишут, что мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа.

Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров.

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Напомним: Разведка Великобритании проанализировала, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.

Темы: Росcиянефть
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