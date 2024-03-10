В Курске пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Власти российского Курска заявили, что на нефтебазе начался пожар после атаки беспилотников.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, Shot

Детали: Россияне заявляют, якобы работала ПВО, а "украинский беспилотник" на территории нефтебазы "упал и загорелся".

Реклама:

На месте работают пожарные.

СМИ также пишут, что мощный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа.

Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Разведка Великобритании проанализировала, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.