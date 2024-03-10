Нічна атака росіян: на Вінниччині горів об’єкт інфраструктури
Неділя, 10 березня 2024, 09:20
Уночі на 10 березня на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.
Джерело: очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов
Деталі: Борзов не повідомив, у якому населеному пункті області сталася пожежа.
Реклама:
Він уточнив, що поранених та загиблих внаслідок атаки немає.
До 06:30 ранку пожежу ліквідували.
Нагадаємо: У ніч на 10 березня ворог спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО.
ВІДЕО ДНЯ