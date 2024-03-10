Ночная атака россиян: в Винницкой области горел объект инфраструктуры

Ночью на 10 марта в Винницкой области в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов

Детали: Борзов не сообщил, в каком населенном пункте области произошел пожар.

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Он уточнил, что раненых и погибших в результате атаки нет.

До 06:30 утра пожар ликвидировали.

Напомним: В ночь на 10 марта враг направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО.