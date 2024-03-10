Ночная атака россиян: в Винницкой области горел объект инфраструктуры
Воскресенье, 10 марта 2024, 09:20
Ночью на 10 марта в Винницкой области в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар.
Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов
Детали: Борзов не сообщил, в каком населенном пункте области произошел пожар.
Реклама:
Он уточнил, что раненых и погибших в результате атаки нет.
До 06:30 утра пожар ликвидировали.
Напомним: В ночь на 10 марта враг направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО.
ВИДЕО ДНЯ