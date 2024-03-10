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Україна прискорила посилення оборони на фронті – британська розвідка

Роман ПетренкоНеділя, 10 березня 2024, 12:41
Україна прискорила посилення оборони на фронті – британська розвідка
фото ілюстративне: об'єднані сили

Розвідка Великої Британії зазначає, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Джерело: огляд британського Міноборони за 10 березня, "Європейська правда"

Деталі: Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.

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У розвідці підкреслили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.

"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – йдеться в огляді.

Теми: війна
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