Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Украина ускорила усиление обороны на фронте - британская разведка

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 марта 2024, 12:41
Украина ускорила усиление обороны на фронте - британская разведка
фото иллюстративное: объединенные силы

Разведка Великобритании отмечает, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Источник: обзор британского Минобороны за 10 марта, "Европейская правда"

Детали: Украинские оборонительные позиции включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты, отметили в ведомстве.

Реклама:

В разведке подчеркнули, что расширение оборонительных линий уменьшит способность российских оккупационных войск продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций.

"Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – говорится в обзоре.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Кулеба: Россия может превратить города стран Балтии в Бахмут и Авдеевку
РФ ракетами атаковала Мирноград: 11 человек ранены, повреждены десятки домов и авто
Россияне ударили "Шахедами" по Доброполью, из-под завалов достали два тела
Кулеба об идее относительно западных войск в Украине: Франция первой признала очевидное
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: