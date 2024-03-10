Украина ускорила усиление обороны на фронте - британская разведка

Разведка Великобритании отмечает, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Источник: обзор британского Минобороны за 10 марта, "Европейская правда"

Детали: Украинские оборонительные позиции включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты, отметили в ведомстве.

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В разведке подчеркнули, что расширение оборонительных линий уменьшит способность российских оккупационных войск продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций.

"Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – говорится в обзоре.