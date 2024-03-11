РФ запустить серійне виробництво нових авіабомб для ударів по Україні – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни будуть намагатися запустити серійне виробництво удосконалених керованих аівабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту в Україні.
Джерело: ISW
Деталі: Український військовий підтвердив, що російські війська завдають ударів по Україні за допомогою вдосконалених авіабомб.
Речник Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитро Лиховій повідомив 10 березня, що російські війська завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (UMPB D-30SN), які, за попередньою оцінкою української прокуратури, були ракетами С-300.
Лиховій заявив, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN, по суті, є перетвореною версією некерованих авіабомб FAB радянських часів.
У звіті нагадують, що російські війська раніше використовували некеровані планерні бомби ще в січні 2024 р.
Крім того, зазначається, що нещодавно ISW спостерігав, як російські так звані військові блогери стверджували, що війська РФ почали завдавати ударів авіабомбами FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції (UMPC), в деяких районах України.
Ті ж блогери стверджували, що російські війська можуть запускати керовані планерні бомби UMPB з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Торнадо-С" і "Смерч".
Відтак, припускають фахівці, російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих аівабомб UMPB та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту.
Ключові висновки ISW за 10 березня:
- Український військовий підтвердив, що російські війська завдають ударів по Україні за допомогою вдосконалених керованих авіабомб.
- За повідомленням росЗМІ, російське військове командування замінило адмірала Миколу Євменова на командувача Північного флоту адмірала Олександра Моісеєва на посаді головнокомандувача ВМФ Росії.
- Російська окупаційна влада відкрила в окупованій Україні дострокове голосування на виборах президента Росії 10 березня, яке триватиме до 14 березня.
- Чеченські чиновники організували марш у чеченському Грозному 10 березня на підтримку кандидатури президента Росії Володимира Путіна на майбутніх березневих президентських виборах.
- Понад 1000 цивільних суден пройшли через український "зерновий коридор" у Чорному морі, незважаючи на постійні спроби Росії підірвати міжнародну довіру до цього коридору.
- Міністерство оборони Росії нагородило державною нагородою відомого російського ультранаціоналіста, який є активним прихильником ув'язненого Ігоря Гіркіна – ймовірно, в рамках триваючої кампанії Кремля з кооптації критично налаштованої спільноти військових блогерів.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута й Авдіївки на тлі безперервних позиційних боїв по всій лінії фронту.
- Російські ультранаціоналісти похвалили російських добровольців і мобілізованих 10 березня, ймовірно, щоб заспокоїти занепокоєння серед цих людей, незважаючи на неналежне та упереджене ставлення до них у російській армії.