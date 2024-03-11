РФ запустить серійне виробництво нових авіабомб для ударів по Україні – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни будуть намагатися запустити серійне виробництво удосконалених керованих аівабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Український військовий підтвердив, що російські війська завдають ударів по Україні за допомогою вдосконалених авіабомб.

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Речник Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитро Лиховій повідомив 10 березня, що російські війська завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (UMPB D-30SN), які, за попередньою оцінкою української прокуратури, були ракетами С-300.

Лиховій заявив, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN, по суті, є перетвореною версією некерованих авіабомб FAB радянських часів.

У звіті нагадують, що російські війська раніше використовували некеровані планерні бомби ще в січні 2024 р.

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Крім того, зазначається, що нещодавно ISW спостерігав, як російські так звані військові блогери стверджували, що війська РФ почали завдавати ударів авіабомбами FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції (UMPC), в деяких районах України.

Ті ж блогери стверджували, що російські війська можуть запускати керовані планерні бомби UMPB з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Торнадо-С" і "Смерч".

Відтак, припускають фахівці, російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих аівабомб UMPB та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту.

Ключові висновки ISW за 10 березня: