РФ запустит серийное производство новых авиабомб для ударов по Украине – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне будут пытаться запустить серийное производство усовершенствованных управляемых аивабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта в Украине.
Источник: ISW
Детали: Украинский военный подтвердил, что российские войска наносят удары по Украине с помощью усовершенствованных авиабомб.
Представитель Таврической группировки украинских войск капитан Дмитрий Лиховий сообщил 10 марта, что российские войска нанесли удар по Мирнограду Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (UMPB D-30SN), которые, по предварительной оценке украинской прокуратуры, были ракетами С-300.
Лиховий заявил, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN, по сути, являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб FAB советских времен.
В отчете напоминают, что российские войска ранее использовали неуправляемые планерные бомбы еще в январе 2024 г.
Кроме того, отмечается, что недавно ISW наблюдал, как российские так называемые военные блогеры утверждали, что войска РФ начали наносить удары авиабомбами FAB UMPB, в противовес использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC), в некоторых районах Украины.
Те же блогеры утверждали, что российские войска могут запускать управляемые планерные бомбы UMPB с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как "Торнадо-С" и "Смерч".
Поэтому, предполагают специалисты, российские войска, вероятно, будут пытаться запустить серийное производство управляемых аивабомб UMPB и расширить их применение на всей линии фронта.
Ключевые выводы ISW за 10 марта:
- Украинский военный чиновник подтвердил, что российские войска наносят удары по Украине с помощью усовершенствованных управляемых авиабомб.
- По сообщению росСМИ, российское военное командование заменило адмирала Николая Евменова на командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должности главнокомандующего ВМФ России.
- Российские оккупационные власти открыли в оккупированной Украине досрочное голосование на выборах президента России 10 марта, которое продлится до 14 марта.
- Чеченские чиновники организовали марш в чеченском Грозном 10 марта в поддержку кандидатуры президента России Владимира Путина на предстоящих мартовских президентских выборах.
- Более 1000 гражданских судов прошли через украинский "зерновой коридор" в Черном море, несмотря на постоянные попытки России подорвать международное доверие к этому коридору.
- Министерство обороны России наградило государственной наградой известного российского ультранационалиста, который является активным сторонником заключенного Игоря Гиркина - вероятно, в рамках продолжающейся кампании Кремля по кооптации критически настроенного сообщества военных блогеров.
- Российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и Авдеевки на фоне непрерывных позиционных боев по всей линии фронта.
- Известные российские ультранационалисты похвалили российских добровольцев и мобилизованных 10 марта, вероятно, чтобы успокоить беспокойство среди этих людей, несмотря на неподобающее и предвзятое отношение к ним в российской армии.