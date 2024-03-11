РФ запустит серийное производство новых авиабомб для ударов по Украине – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне будут пытаться запустить серийное производство усовершенствованных управляемых аивабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта в Украине.

Источник: ISW

Детали: Украинский военный подтвердил, что российские войска наносят удары по Украине с помощью усовершенствованных авиабомб.

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Представитель Таврической группировки украинских войск капитан Дмитрий Лиховий сообщил 10 марта, что российские войска нанесли удар по Мирнограду Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (UMPB D-30SN), которые, по предварительной оценке украинской прокуратуры, были ракетами С-300.

Лиховий заявил, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN, по сути, являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб FAB советских времен.

В отчете напоминают, что российские войска ранее использовали неуправляемые планерные бомбы еще в январе 2024 г.

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Кроме того, отмечается, что недавно ISW наблюдал, как российские так называемые военные блогеры утверждали, что войска РФ начали наносить удары авиабомбами FAB UMPB, в противовес использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC), в некоторых районах Украины.

Те же блогеры утверждали, что российские войска могут запускать управляемые планерные бомбы UMPB с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как "Торнадо-С" и "Смерч".

Поэтому, предполагают специалисты, российские войска, вероятно, будут пытаться запустить серийное производство управляемых аивабомб UMPB и расширить их применение на всей линии фронта.

Ключевые выводы ISW за 10 марта: