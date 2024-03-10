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РосЗМІ пишуть, що головнокомандувача ВМС РФ відправили у відставку

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 20:51
РосЗМІ пишуть, що головнокомандувача ВМС РФ відправили у відставку
Микола Євмєнов, фото з сайту Міноборони РФ

За даними російських ЗМІ, головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Фонтанку" і "Известия"

Деталі: За інформацією "Фонтанки", тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача призначено командувача Північного флоту Олександра Моїсеєва.

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"Фонтанка" стверджує, що призначення Моїсеєва "вже доведено до особового складу".

"Адмірал Микола Євменов поки значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем, але в Адміралтействі думка однозначна – до свого кабінету він уже не повернеться", – йдеться в публікації.

Про відставку Євменова також пише газета "Известия" з посиланням на джерела.

ВІДЕО ДНЯ

У прес-службі ВМФ не стали коментувати "Фонтанці" інформацію про відставку Євменова.

Офіційно про зміну головнокомандувача ВМФ Росії не повідомляли.

Микола Євменов обіймає посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євменов потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великобританії та інших країн.

Передісторія

Теми: Росіякораблі
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