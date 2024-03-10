РосЗМІ пишуть, що головнокомандувача ВМС РФ відправили у відставку
За даними російських ЗМІ, головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку.
Джерело: "Медуза" з посиланням на "Фонтанку" і "Известия"
Деталі: За інформацією "Фонтанки", тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача призначено командувача Північного флоту Олександра Моїсеєва.
"Фонтанка" стверджує, що призначення Моїсеєва "вже доведено до особового складу".
"Адмірал Микола Євменов поки значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем, але в Адміралтействі думка однозначна – до свого кабінету він уже не повернеться", – йдеться в публікації.
Про відставку Євменова також пише газета "Известия" з посиланням на джерела.
У прес-службі ВМФ не стали коментувати "Фонтанці" інформацію про відставку Євменова.
Офіційно про зміну головнокомандувача ВМФ Росії не повідомляли.
Микола Євменов обіймає посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євменов потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великобританії та інших країн.
Передісторія:
- У Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Пізніше співрозмовник УП в ГУР МОУ підтвердив, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня був уражений російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Згодом Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".
- У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
- Після цього росіяни остерігаються виводити свої кораблі в акваторію Чорного моря.