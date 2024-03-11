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Три влучання поряд з адмінбудівлями: наслідки атаки "Шахедами" у Харкові

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 11 березня 2024, 08:22
Три влучання поряд з адмінбудівлями: наслідки атаки Шахедами у Харкові
Фото Поліції Харківської області

Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків нічного "прильоту" у Слобідському районі, загалом зафіксували три влучання "Шахедів" поряд з адмінбудівлями.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Телеграм, Поліція Харківщини 

Дослівно: "Наслідки влучання БПЛА "Shahed" на території Слобідського району Харкова".

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки на цивільному об'єкті виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

Також на відео видно уламки збитого "Шахеда" біля пошкодженого об'єкта цивільної інфраструктури.

 

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше у поліції уточнили, що ударів безпілотниками окупанти завдали близько 01:10 ночі.

У Слобідському району міста Харкова зафіксували три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.

 
фото поліції

У результаті атаки пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі.  

Теми: ХарківШахедвійна
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