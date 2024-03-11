Три влучання поряд з адмінбудівлями: наслідки атаки "Шахедами" у Харкові
Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків нічного "прильоту" у Слобідському районі, загалом зафіксували три влучання "Шахедів" поряд з адмінбудівлями.
Джерело: Харківська обласна прокуратура в Телеграм, Поліція Харківщини
Дослівно: "Наслідки влучання БПЛА "Shahed" на території Слобідського району Харкова".
Деталі: Внаслідок ворожої атаки на цивільному об'єкті виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.
Також на відео видно уламки збитого "Шахеда" біля пошкодженого об'єкта цивільної інфраструктури.
Пізніше у поліції уточнили, що ударів безпілотниками окупанти завдали близько 01:10 ночі.
У Слобідському району міста Харкова зафіксували три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.
У результаті атаки пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі.