Три влучання поряд з адмінбудівлями: наслідки атаки "Шахедами" у Харкові

Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків нічного "прильоту" у Слобідському районі, загалом зафіксували три влучання "Шахедів" поряд з адмінбудівлями.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Телеграм, Поліція Харківщини

Дослівно: "Наслідки влучання БПЛА "Shahed" на території Слобідського району Харкова".

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки на цивільному об'єкті виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

Також на відео видно уламки збитого "Шахеда" біля пошкодженого об'єкта цивільної інфраструктури.

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Пізніше у поліції уточнили, що ударів безпілотниками окупанти завдали близько 01:10 ночі.

У Слобідському району міста Харкова зафіксували три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.

фото поліції

У результаті атаки пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі.