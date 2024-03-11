Три попадания рядом с админзданиями: последствия атаки "Шахедами" в Харькове
Прокуратура Харьковской области опубликовала видео последствий ночного "прилета" в Слободском районе, а общем зафиксировали три попадания "Шахедов" рядом с админзданиями.
Источник: Харьковская областная прокуратура в Телеграмм, Полиция Харьковской области
Дословно: "Последствия попадания БПЛА "Shahed" на территории Слободского района Харькова".
Детали: В результате вражеской атаки на гражданском объекте возник пожар, который укротили спасатели.
Также на видео видны обломки сбитого "Шахеда" возле поврежденного объекта гражданской инфраструктуры.
Позже в полиции уточнили, что удары беспилотниками оккупанты нанесли около 01:10 ночи.
В Слободском районе города Харькова зафиксировали три попадания БпЛА в землю рядом с админзданиями.
В результате атаки повреждены многоэтажка, админздания, жилые дома, частные автомобили.