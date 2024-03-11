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Три попадания рядом с админзданиями: последствия атаки "Шахедами" в Харькове

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 11 марта 2024, 08:22
Три попадания рядом с админзданиями: последствия атаки Шахедами в Харькове
Фото Полиции Харьковской области

Прокуратура Харьковской области опубликовала видео последствий ночного "прилета" в Слободском районе, а общем зафиксировали три попадания "Шахедов" рядом с админзданиями.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Телеграмм, Полиция Харьковской области

Дословно: "Последствия попадания БПЛА "Shahed" на территории Слободского района Харькова".

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Детали: В результате вражеской атаки на гражданском объекте возник пожар, который укротили спасатели.

Также на видео видны обломки сбитого "Шахеда" возле поврежденного объекта гражданской инфраструктуры.

Позже в полиции уточнили, что удары беспилотниками оккупанты нанесли около 01:10 ночи.

ВИДЕО ДНЯ

В Слободском районе города Харькова зафиксировали три попадания БпЛА в землю рядом с админзданиями. 

 
фото полиции 

В результате атаки повреждены многоэтажка, админздания, жилые дома, частные автомобили.

Темы: ХарьковШахедвойна
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