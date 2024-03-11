Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

РФ виробляє 250 тис. снарядів на місяць, що втричі більше, ніж США і Європа для України - CNN

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 11:03
РФ виробляє 250 тис. снарядів на місяць, що втричі більше, ніж США і Європа для України - CNN
Фото: Getty images

За оцінками західних розвідок, Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських снарядів на місяць для війни, що майже втричі більше, ніж США і Європа виробляють для України.

Джерело: CNN з посиланням на представників західних розвідок, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, РФ здатна виробляти близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько трьох мільйонів на рік.

Реклама:

Разом США і Європа можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки в Україну, розповів телеканалу представник європейської розвідки.

США поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року – менше половини російського щомісячного виробництва, – і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів заблоковано в Конгресі.

"Те, в чому ми зараз перебуваємо, – це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни", – сказав представник НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційні особи кажуть, що зараз РФ вистрілює близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як Україна – лише 2 тисячі. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях фронту співвідношення ще гірше.

"Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо – це боєприпаси…Тому що саме в цьому Росія дійсно має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою", – додав представник НАТО.

За словами співрозмовника телеканалу, артилерійські заводи в РФ працюють цілодобово. Крім того, Росія імпортує боєприпаси з Ірану і КНДР.

Згідно з західними оцінками, Іран минулого року надіслав щонайменше 300 тисяч артилерійських снарядів, "можливо, навіть більше". А Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, в яких містилися мільйони снарядів.

Росія "пустила в хід усе, що у неї є", сказав представник розвідки. "Їхня військова машина працює на повну потужність", – додав він.

Водночас, словами американських і західних посадовців, нарощування російських озброєнь все ще недостатнє для задоволення її потреб.

Крім того, західні розвідники не очікують, що Росія досягне значних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі.

Існує межа російських виробничих потужностей, кажуть посадовці, і додають: російські заводи, ймовірно, досягнуть піку виробництва десь наступного року.

Американські і західні посадовці наполягають, що капіталістичні західні країни врешті-решт наздоженуть Росію і вироблятимуть краще обладнання.

Однак представники розвідки вважають, що хоча жодна зі сторін наразі не готова до швидких перемог, але загальні розрахунки свідчать на користь Москви в довгостроковій перспективі – особливо якщо додаткова допомога з боку США не буде надана.

"Все йде не дуже добре, але все залежить від ситуації. Якщо допомога відновиться і надійде швидко, то ще не все втрачено", – сказало джерело.

Нагадаємо:

Теми: зброяУкраїнаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
зброя
Бербок "за" обмін ракетами з Британією, щоб озброїти Україну
Знищ мене швидко. Як українські макети HIMARS, гармат і танків воюють із "Калібрами" та "Іскандерами"
Британія хоче отримати Taurus, щоб передати Україні більше Storm Shadow
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: