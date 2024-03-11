РФ виробляє 250 тис. снарядів на місяць, що втричі більше, ніж США і Європа для України - CNN

За оцінками західних розвідок, Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських снарядів на місяць для війни, що майже втричі більше, ніж США і Європа виробляють для України.

Джерело: CNN з посиланням на представників західних розвідок, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, РФ здатна виробляти близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько трьох мільйонів на рік.

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Разом США і Європа можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки в Україну, розповів телеканалу представник європейської розвідки.

США поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року – менше половини російського щомісячного виробництва, – і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів заблоковано в Конгресі.

"Те, в чому ми зараз перебуваємо, – це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни", – сказав представник НАТО.

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Офіційні особи кажуть, що зараз РФ вистрілює близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як Україна – лише 2 тисячі. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях фронту співвідношення ще гірше.

"Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо – це боєприпаси…Тому що саме в цьому Росія дійсно має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою", – додав представник НАТО.

За словами співрозмовника телеканалу, артилерійські заводи в РФ працюють цілодобово. Крім того, Росія імпортує боєприпаси з Ірану і КНДР.

Згідно з західними оцінками, Іран минулого року надіслав щонайменше 300 тисяч артилерійських снарядів, "можливо, навіть більше". А Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, в яких містилися мільйони снарядів.

Росія "пустила в хід усе, що у неї є", сказав представник розвідки. "Їхня військова машина працює на повну потужність", – додав він.

Водночас, словами американських і західних посадовців, нарощування російських озброєнь все ще недостатнє для задоволення її потреб.

Крім того, західні розвідники не очікують, що Росія досягне значних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі.

Існує межа російських виробничих потужностей, кажуть посадовці, і додають: російські заводи, ймовірно, досягнуть піку виробництва десь наступного року.

Американські і західні посадовці наполягають, що капіталістичні західні країни врешті-решт наздоженуть Росію і вироблятимуть краще обладнання.

Однак представники розвідки вважають, що хоча жодна зі сторін наразі не готова до швидких перемог, але загальні розрахунки свідчать на користь Москви в довгостроковій перспективі – особливо якщо додаткова допомога з боку США не буде надана.

"Все йде не дуже добре, але все залежить від ситуації. Якщо допомога відновиться і надійде швидко, то ще не все втрачено", – сказало джерело.

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