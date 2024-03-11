РФ производит 250 тыс. снарядов в месяц, что втрое больше, чем США и Европа для Украины - CNN
По оценкам западных разведок, Россия производит около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для войны, что почти втрое больше, чем США и Европа производят для Украины.
Источник: CNN со ссылкой на представителей западных разведок, передает "Европейская правда"
Детали: Согласно оценкам разведки НАТО относительно российского оборонного производства, РФ способна производить около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около трех миллионов в год.
Вместе США и Европа могут производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки в Украину, рассказал телеканалу представитель европейской разведки.
США поставили себе цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года – меньше половины российского ежемесячного производства, – и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов заблокировано в Конгрессе.
"То, в чем мы сейчас находимся, – это война за производство. Результат в Украине зависит от того, как каждая из сторон подготовлена к ведению этой войны", – сказал представитель НАТО.
Официальные лица говорят, что сейчас РФ выстреливает около 10 тысяч снарядов в день, тогда как Украина – только 2 тысячи. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах фронта соотношение еще хуже.
"Вопрос номер один, за которым мы сейчас наблюдаем – это боеприпасы... Потому что именно в этом Россия действительно имеет значительное преимущество в производстве и значительное преимущество на поле боя", – добавил представитель НАТО.
По словам собеседника телеканала, артиллерийские заводы в РФ работают круглосуточно. Кроме того, Россия импортирует боеприпасы из Ирана и КНДР.
Согласно западным оценкам, Иран в прошлом году прислал не менее 300 тысяч артиллерийских снарядов, "возможно, даже больше". А Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, в которых содержались миллионы снарядов.
Россия "пустила в ход все, что у нее есть", сказал представитель разведки. "Их военная машина работает на полную мощность", – добавил он.
В то же время, словам американских и западных чиновников, наращивание российских вооружений все еще недостаточно для удовлетворения ее потребностей.
Кроме того, западные разведчики не ожидают, что Россия достигнет значительных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе.
Существует предел российских производственных мощностей, говорят чиновники, и добавляют: российские заводы, вероятно, достигнут пика производства где-то в следующем году.
Американские и западные чиновники настаивают, что капиталистические западные страны в конце концов догонят Россию и будут производить лучшее оборудование.
Однако представители разведки считают, что хотя ни одна из сторон пока не готова к быстрым победам, но общие расчеты свидетельствуют в пользу Москвы в долгосрочной перспективе – особенно если дополнительная помощь со стороны США не будет предоставлена.
"Все идет не очень хорошо, но все зависит от ситуации. Если помощь возобновится и поступит быстро, то еще не все потеряно", – сказал источник.
Напомним:
- Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал союзников оставить нерешительность и как можно быстрее и в наибольших количествах предоставить Украине все оружие, в котором она нуждается для победы.
- Он также призвал союзников увеличить и ускорить поддержку Украины, в частности, в случае необходимости направить свои тренировочные миссии.