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ДПСУ про ситуацію з польською блокадою: Автобуси перетинають кордон, але є нюанс

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 березня 2024, 17:13
ДПСУ про ситуацію з польською блокадою: Автобуси перетинають кордон, але є нюанс
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Українські прикордонники не фіксують проблем із проїздом пасажирського транспорту безпосередньо через кордон із Польщею, але не виключають, що інколи їхній рух через місця, де перебувають польські протестувальники, на віддалі від кордону, може бути ускладненим.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Державна прикордонна служба України не отримувала інформації від польської сторони, що протестувальники на території Польщі обмежують або блокують рух для автобусів. Те, що ми фіксуємо в наших пунктах пропуску: автобуси після оформлення виїжджають в бік Польщі і суміжна сторона їх приймає, а також те що автобуси прибувають з Польщі в Україну.

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Дати повну оцінку тому, що відбувається на території Польщі, я не можу. Сподіваюся, що польські протестувальники не блокують рух для автобусів, але зважаючи, що вони знаходяться на автошляхах, які ведуть до та від кордону, не можна виключати, що проїзд автобусів через ці блокадні місця може бути ускладненим".

Що передувало: Віцепрем’єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков заявив, що із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. За даними урядовця, протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі, а пасажирів тримають без будь-яких пояснень.

Пізніше з'явилася інформація, що в звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

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Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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