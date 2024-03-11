Міжнародний кримінальний суд очолила суддя, яка видала ордер на арешт Путіна

Судді Міжнародного кримінального суду на пленарному засіданні 11 березня обрали головою суду Томоко Акане.

Джерело: МКС

Дослівно: "11 березня 2024 року судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали суддю Томоко Акане головою суду. Суддю Росаріо Сальваторе Айталу обрали першим віцепрезидентом, а суддю Рейне Алапіні-Гансу - другим віцепрезидентом. Члени президії обираються на трирічний термін з негайним набуттям чинності".

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Деталі: У своїй промові Акане зазначила, що зосередиться на сприянні діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут.

Нагадаємо: Томоко Акане у березні 2023 року видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук.