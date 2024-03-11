Международный уголовный суд возглавила судья, выдавшая ордер на арест Путина

Судьи Международного уголовного суда на пленарном заседании 11 марта избрали председателем суда Томоко Акане.

Источник: МУС

Дословно: "11 марта 2024 года судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Акане председателем суда. Судью Росарио Сальваторе Айтала избрали первым вице-президентом, а судью Рейне Алапини-Гансу - вторым вице-президентом. Члены президиума избираются на трехлетний срок с немедленным вступлением в силу".

Реклама:

Детали: В своей речи Акане отметила, что сосредоточится на содействии диалогу между органами суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут.

Напомним: Томоко Акане в марте 2023 года выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Министерство внутренних дел РФ объявило Акане в розыск.