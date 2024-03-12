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Китай надає Росії економічну допомогу і нарощує торгівлю з нею – розвідка США

Ольга Глущенко Вівторок, 12 березня 2024, 02:40
Китай надає Росії економічну допомогу і нарощує торгівлю з нею – розвідка США
Прапори КНР і РФ. Фото GETTY IMAGES

У звіті американської розвідки йдеться про економічну допомогу Росії з боку Китаю та зростання торгівлі між Китаєм і Росією з початку війни в Україні, зокрема з 2022 року більш ніж утричі збільшився експорт китайських товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

Джерело: Reuters із посиланням на звіт американської розвідки щодо оцінки загроз у 2024 році

Дослівно: "Амбітний, але неспокійний Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, такі як Іран, і більш потужні недержавні гравці кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній".

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Деталі: Звіт в основному зосереджений на загрозах з боку Китаю і Росії, найбільших суперників США, більш ніж через два роки після того, як Росія почала вторгнення в Україну, а також відзначає ризики більш широкого конфлікту, пов'язаного з кампанією Ізраїлю проти ХАМАС в Газі.

Китай надає економічну та безпекову допомогу Росії, яка веде війну в Україні, підтримуючи російську промислову базу, йдеться у звіті.

Разом з тим зазначається, що торгівля між Китаєм і Росією зростає з початку війни в Україні, а китайський експорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, з 2022 року збільшився більш ніж утричі.

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Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс у своєму виступі в Сенатському комітеті з питань розвідки закликала законодавців схвалити надання більшої військової допомоги Україні. За її словами, "важко уявити, як Україна" може утримувати територію, яку вона відвоювала у Росії, без більшої допомоги з боку Вашингтона.

Також американські спецслужби заявили, що країна (США – ред.) стикається з "дедалі більш крихким світовим порядком", який страждає від конкуренції великих держав, транснаціональних викликів і регіональних конфліктів.

Крім того, у доповіді міститься попередження, що Китай може використати технології, щоб спробувати вплинути на цьогорічні вибори в США.

Нагадаємо: Влітку минулого року повідомлялося, що Китай постачає Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами і металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Теми: розвідкаКитайРосіявійна
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