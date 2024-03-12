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Китай оказывает России экономическую помощь и наращивает торговлю с ней – разведка США

Ольга ГлущенкоВторник, 12 марта 2024, 02:40
Китай оказывает России экономическую помощь и наращивает торговлю с ней – разведка США
Флаги КНР и РФ. Фото GETTY IMAGES

В отчете американской разведки говорится об экономической помощи России со стороны Китая и росте торговли между Китаем и Россией с начала войны в Украине, в частности с 2022 года более чем втрое увеличился экспорт китайских товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Источник: Reuters со ссылкой на отчет американской разведки по оценке угроз в 2024 году

Дословно: "Амбициозный, но беспокойный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные государства, такие как Иран, и более мощные негосударственные игроки бросают вызов давним правилам международной системы, а также верховенству США в ней".

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Детали: Отчет в основном сосредоточен на угрозах со стороны Китая и России, крупнейших соперников США, более чем через два года после того, как Россия начала вторжение в Украину, а также отмечает риски более широкого конфликта, связанного с кампанией Израиля против ХАМАС в Газе.

Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь России, которая ведет войну в Украине, поддерживая российскую промышленную базу, говорится в отчете.

Вместе с тем отмечается, что торговля между Китаем и Россией растет с начала войны в Украине, а китайский экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, с 2022 года увеличился более чем втрое.

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Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в своем выступлении в Сенатском комитете по вопросам разведки призвала законодателей одобрить предоставление большей военной помощи Украине. По ее словам, "трудно представить, как Украина" может удерживать территорию, которую она отвоевала у России, без большей помощи со стороны Вашингтона.

Также американские спецслужбы заявили, что страна (США – ред.) сталкивается с "все более хрупким мировым порядком", который страдает от конкуренции великих держав, транснациональных вызовов и региональных конфликтов.

Кроме того, в докладе содержится предупреждение, что Китай может использовать технологии, чтобы попытаться повлиять на нынешние выборы в США.

Напомним: Летом прошлого года сообщалось, что Китай снабжает Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и металлами, которые используются в оборонной промышленности.

Темы: разведкаКитайРосcиявойна
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