Прем'єр Гаїті подав у відставку

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі подав у відставку з посади глави уряду країни Карибського басейну.

Джерело: Reuters

Деталі: Цю посаду Генрі обіймав з моменту вбивства останнього президента країни Жовенеля Моїза у 2021 році.

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За даними видання, у відставку Генрі пішов після того, як регіональні лідери зустрілися в понеділок на сусідній Ямайці, щоб обговорити рамки політичного переходу, який США закликали минулого тижня "прискорити" за допомогою створення президентської ради.

Нагадаємо: Озброєні банди взяли штурмом головну в'язницю в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі, звільнивши більшість із 4 тисяч ув'язнених.