Премьер Гаити подал в отставку

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри подал в отставку с должности главы правительства страны Карибского бассейна.

Источник: Reuters

Детали: Эту должность Генри занимал с момента убийства последнего президента страны Жовенеля Моиза в 2021 году.

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По данным издания, в отставку Генри ушел после того, как региональные лидеры встретились в понедельник на соседней Ямайке, чтобы обсудить рамки политического перехода, который США призвали на прошлой неделе "ускорить" с помощью создания президентского совета.

Напомним: Вооруженные банды взяли штурмом главную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренси, освободив большинство из 4 тысяч заключенных.