У ВМС розповіли про знищений Повітряними силами пункт управління РФ на Кінбурнській косі

11 березня 2024 року внаслідок успішного удару Повітряними силами ЗСУ в районі Кінбурнської коси було знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління.

Джерело: пресслужба Військово-морських сил ЗСУ

Деталі: Наголошується, що його було ліквідовано згідно з нормами міжнародного гуманітарного права як законну військову ціль противника.

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У ВМС роз'яснюють, що танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397, належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку РНБО. Згідно з рішенням Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурнської коси, яку тимчасово контролюють окупанти.

В подальшому на згаданому судні противник розгорнув спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Загарбники періодично використовували судно як платформу для завдання ударів FPV-дронами по території Херсонської області.

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Дослівно: "Слід зазначити, що судно, відповідає визначенню військового об’єкту згідно пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку.

Отже знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права".