В ВМС рассказали об уничтоженном Воздушными силами пункте управления РФ на Кинбурнской косе

11 марта 2024 года в результате успешного удара Воздушными силами ВСУ в районе Кинбурнской косы был уничтожен танкер под флагом РФ "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления.

Источник: пресс-служба Военно-морских сил ВСУ

Детали: Отмечается, что он был ликвидирован в соответствии с нормами международного гуманитарного права как законная военная цель противника.

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В ВМС разъясняют, что танкер "Механик Погодин" IMO № 9598397, принадлежал российской компании VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которая была внесена в санкционный список СНБО. Согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 года танкер "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта. После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, которую временно контролируют оккупанты.

В дальнейшем на упомянутом судне противник развернул наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Захватчики периодически использовали судно как платформу для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области.

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Дословно: "Следует отметить, что судно, соответствует определению военного объекта согласно пункту 40 и подпункта с) пункта 60 Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море. Танкер "Механик Погодин" был включен в систему РЭБ и сбора разведывательной информации противника, а также систем наблюдения, командования и связи.

Следовательно уничтожение российского танкера "Механик Погодин" не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права".