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Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Ольга Устинова увійшла до списку “УП100.Сила жінок”

"Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 10:25
Ольга Устинова увійшла до списку “УП100.Сила жінок”

CEO "Vodafone Україна" журі відзначили у категорії "Бізнес". 

Незалежні експерти разом з редакцією УП визначили сотню жінок для нового проєкту "УП100.Сила жінок". Генеральна директорка Vodafone Україна також увійшла до списку лідерок-переможниць.

"Vodafone Україна", якою керує Ольга Устинова є однією з найбільших світових телекомунікаційних компаній. Послугами оператора користується 19,8 млн абонентів. 

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За попередній рік група Vodafone майже вдвічі збільшила інвестиції в  порівнянні з 2022 роком. 

Також їм вдалося зберегти ефективність бізнесу на високому рівні, попри велику війну. 

З березня 2022 року компанія активно почала допомагати українцям, зокрема, команда безплатно надала послуги та гаджети для дітей на суму понад 1,54 млрд грн. 

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Минулого року "Vodafone Україна" інвестувала 3,8 млрд грн, щоб продовжувати ремонтувати пошкоджене обладнання та забезпечувати капітальне відновлення мережі, яка постраждала внаслідок війни. 

Також за цей період компанія розширила мережу до 4800 базових станцій 4G. 

Компанія продовжує надавати допомогу українцям у прифронтових містах у співпраці з благодійними фондами. Так вони разом з БФ "Чисті серцем" передали 3368 аптечок першої медичної допомоги для мешканців Херсонської, Запорізької, Сумської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до  списку  лідерок проєкту "УП100. Сила жінок"

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня. 

Придбати квитки та переглянути розклад заходу можна за посиланням

Теми: Сила жінок
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