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Ольга Устинова вошла в список "УП100.Сила женщин"

"Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 10:25
Ольга Устинова вошла в список УП100.Сила женщин

CEO "Vodafone Украина" жюри отметили в категории "Бизнес".

Независимые эксперты вместе с редакцией УП определили сотню женщин для нового проекта "УП100.Сила женщин". Генеральный директор Vodafone Украина также вошла в список лидеров-победительниц.

"Vodafone Украина", которой руководит Ольга Устинова, является одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. Услугами оператора пользуется 19,8 млн абонентов.

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За предыдущий год группа Vodafone почти вдвое увеличила инвестиции по сравнению с 2022 годом.

Также им удалось сохранить эффективность бизнеса на высоком уровне, несмотря на большую войну.

С марта 2022 года компания активно начала помогать украинцам, в частности, команда бесплатно предоставила услуги и гаджеты для детей на сумму более 1,54 млрд грн.

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В прошлом году "Vodafone Украина" инвестировала 3,8 млрд грн, чтобы продолжать ремонтировать поврежденное оборудование и обеспечивать капитальное восстановление сети, пострадавшей в результате войны.

Также за этот период компания расширила сеть до 4800 базовых станций 4G.

Компания продолжает оказывать помощь украинцам в прифронтовых городах в сотрудничестве с благотворительными фондами. Так они вместе с БФ "Чистые сердцем" передали 3368 аптечек первой медицинской помощи для жителей Херсонской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.

Купить билеты и посмотреть расписание мероприятия можно по ссылке

Темы: Сила женщин
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