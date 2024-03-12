Розвідка Британії: Удар по авіазаводу з А-50 свідчить, що Україна здатна досягати стратегічних об’єктів РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала удар українських сил на авіазавод ім. Берієва в Таганрозі Ростовської області, де, зокрема, ремонтують літаки раннього повітряного попередження і управління А-50, зазначивши, що Україна здатна бити по стратегічних цілях РФ, навіть якщо вони вважаються захищеними.

Джерело: розвідувальний огляд британського Міноборони за 12 березня, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Атака на авіазавод демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих об'єктів на території Росії, навіть якщо такі об'єкти вважаються захищеними в повітрі або на суші".

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Деталі: У відомстві зазначили, що завод у Таганрозі має й ширше стратегічне значення для Росії, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники, транспортні літаки, а також є випробувальним центром для літаків нового покоління А-100.

Постійна присутність активної протиповітряної оборони, розміщеної навколо нього, свідчить про його важливість, додали у розвідці.

Втрата А-50У з високою ймовірністю значно погіршує ситуаційну обізнаність РФ, зазначили у відомстві. Через два тижні після втрати другого А-50 флот, найімовірніше, не зможе виконувати польоти на підтримку українських операцій.

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