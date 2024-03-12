Разведка Британии: Удар по авиазаводу с А-50 свидетельствует, что Украина способна достигать стратегических объектов РФ

Разведка Великобритании проанализировала удар украинских сил на авиазавод им. Бериева в Таганроге Ростовской области, где, в частности, ремонтируют самолеты раннего воздушного предупреждения и управления А-50, отметив, что Украина способна бить по стратегическим целям РФ, даже если они считаются защищенными.

Источник: разведывательный обзор британского Минобороны за 12 марта, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Атака на авиазавод демонстрирует, что украинские операции все еще могут достигать стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными в воздухе или на суше".

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Детали: В ведомстве отметили, что завод в Таганроге имеет и более широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики, транспортные самолеты, а также является испытательным центром для самолетов нового поколения А-100.

Постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, размещенной вокруг него, свидетельствует о его важности, добавили в разведке.

Потеря А-50У с высокой вероятностью значительно ухудшает ситуационную осведомленность РФ, отметили в ведомстве. Через две недели после потери второго А-50 флот, скорее всего, не сможет выполнять полеты в поддержку украинских операций.

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