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Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків ухилянтів

Валентина РоманенкоВівторок, 12 березня 2024, 13:00
Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків ухилянтів
Верховна Рада. ілюстративне фото з Facebook

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення із законопроєкту про мобілізацію норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.

Джерело: народна депутатка від "Євросолідарності" членкиня комітету Ірина Фріз у Facebook

Пряма мова: "Під час засідання комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроєкту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу (обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків".

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Деталі: Фріз заначає, що до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми.

В результаті, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін.

Наступне засідання профільного комітету заплановано на 13 березня.

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Пряма мова: "Якщо б ми такими темпами рухались без закриття засідання через відхилення внесених "законодавчих новел", то до кінця тижня точно можна б було пройти всі правки".

Що передувало: Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію загалом внесено 4195 правок. Народний депутат від Голосу, секретар Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що це чи не найбільше правок за всю історію

7 лютого Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

Читайте також: Оновлений законопроєкт про мобілізацію. Що нового?

Теми: мобілізаціязаконодавствоВерховна Рада
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