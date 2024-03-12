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Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы о блокировании счетов уклонистов

Валентина РоманенкоВторник, 12 марта 2024, 13:00
Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы о блокировании счетов уклонистов
Верховная Рада. иллюстративное фото из Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.

Источник: народный депутат от "Евросолидарности" член комитета Ирина Фриз в Facebook

Прямая речь: "Во время заседания комитета нацбезопасности, обороны и разведки была поддержана правка об исключении пункта 2 первого раздела законопроекта о мобилизации, которым вносились изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они касались введения мер воздействия (ограничений, блокировки) относительно выезда за границу, вождения транспортных средств и блокировки счетов".

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Детали: Фриз отмечает, что к этой норме было подано более 300 идентичных поправок от разных авторов, которые отмечали недостатки и противоправные механизмы предложенной правительством нормы.

В результате, все эти внесенные правки теперь учтены по решению комитета об отклонении этих изменений.

Следующее заседание профильного комитета запланировано на 13 марта.

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Прямая речь: "Если бы мы такими темпами двигались без закрытия заседания из-за отклонения внесенных "законодательных новелл", то до конца недели точно можно было бы пройти все правки".

Что предшествовало: Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект о мобилизации в целом внесено 4195 поправок. Народный депутат от Голоса, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что это наверное больше всего правок за всю историю.

7 февраля Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

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Темы: мобилизациязаконодательствоВерховная Рада
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