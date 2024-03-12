Прорив РДК в Росію: ФСБ уже звітує про сотню вбитих добровольців і купу знищеної техніки
Російська ФСБ заявила, що під час спроби проникнути на територію Росії було вбито понад 100 бійців, які проривались з України, і знищено десятки одиниць техніки. Водночас у соцмережах добровольчі українські формування публікують відео зі стрілецькою зброєю і знищення російської техніки на території РФ.
Джерело: Meduza, прокремлівські видання "РИА Новости" і ТАСС, Baza
Деталі: Зокрема, в російському відомстві заявили про нібито знищення шести танків, 20 бронемашин і самохідної артилерійської установки і 100 осіб.
ФСБ стверджує, що диверсанти нібито "не змогли прорватися на територію Курської та Бєлгородської областей" і росіяни продовжують завдавати ударів по "збройних угрупованнях" у прикордонних районах України.
Міноборони Росії повідомляє про "невдалу спробу прориву" українських диверсантів через кордон. У відомстві стверджують, що разом із прикордонниками ФСБ "зірвали спробу Києва здійснити прорив на територію Бєлгородської та Курської областей".
При цьому російські анонімні телеграм-канали з посиланням на джерела пишуть, що під час стрілецького бою в Курській області було поранено щонайменше одного мирного жителя.
Дослівно РДК: "Минулого місяця кремлівський режим остаточно розправився з останньою надією мирної опозиції. Призначено чергові "вибори". Бійці РДК ніколи не мали ілюзій і знали, що влада в Росії розуміє виключно мову сили. Саме тому ми знову входимо на територію Російської Федерації".
Нагадаємо:
- Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.