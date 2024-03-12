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Прорив РДК в Росію: ФСБ уже звітує про сотню вбитих добровольців і купу знищеної техніки

Альона Мазуренко Вівторок, 12 березня 2024, 13:05
Прорив РДК в Росію: ФСБ уже звітує про сотню вбитих добровольців і купу знищеної техніки
ілюстративне фото: Telegram РДК

Російська ФСБ заявила, що під час спроби проникнути на територію Росії було вбито понад 100 бійців, які проривались з України, і знищено десятки одиниць техніки. Водночас у соцмережах добровольчі українські формування публікують відео зі стрілецькою зброєю і знищення російської техніки на території РФ.

Джерело: Meduza, прокремлівські видання "РИА Новости" і ТАСС, Baza

Деталі: Зокрема, в російському відомстві заявили про нібито знищення шести танків, 20 бронемашин і самохідної артилерійської установки і 100 осіб.

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ФСБ стверджує, що диверсанти нібито "не змогли прорватися на територію Курської та Бєлгородської областей" і росіяни продовжують завдавати ударів по "збройних угрупованнях" у прикордонних районах України.

Міноборони Росії повідомляє про "невдалу спробу прориву" українських диверсантів через кордон. У відомстві стверджують, що разом із прикордонниками ФСБ "зірвали спробу Києва здійснити прорив на територію Бєлгородської та Курської областей".

При цьому російські анонімні телеграм-канали з посиланням на джерела пишуть, що під час стрілецького бою в Курській області було поранено щонайменше одного мирного жителя.

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Дослівно РДК: "Минулого місяця кремлівський режим остаточно розправився з останньою надією мирної опозиції. Призначено чергові "вибори". Бійці РДК ніколи не мали ілюзій і знали, що влада в Росії розуміє виключно мову сили. Саме тому ми знову входимо на територію Російської Федерації".

Нагадаємо:

  • Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.

Теми: Росіявійна
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