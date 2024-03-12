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Прорыв РДК в Россию: ФСБ уже отчитывается о сотне убитых добровольцев и куче уничтоженной техники

Алена МазуренкоВторник, 12 марта 2024, 13:05
Прорыв РДК в Россию: ФСБ уже отчитывается о сотне убитых добровольцев и куче уничтоженной техники
иллюстративное фото: Telegram РДК

Российская ФСБ заявила, что при попытке проникнуть на территорию России было убито более 100 бойцов, которые прорывались из Украины, и уничтожено десятки единиц техники. В то же время в соцсетях добровольческие украинские формирования публикуют видео со стрелковым оружием и уничтожения российской техники на территории РФ.

Источник: Meduza, прокремлевские издания "РИА Новости" и ТАСС, Baza

Детали: В частности, в российском ведомстве заявили о якобы уничтожении шести танков, 20 бронемашин и самоходной артиллерийской установки и 100 человек.

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ФСБ утверждает, что диверсанты якобы "не смогли прорваться на территорию Курской и Белгородской областей" и россияне продолжают наносить удары по "вооруженным группировкам" в приграничных районах Украины.

Минобороны России сообщает о "неудачной попытке прорыва" украинских диверсантов через границу. В ведомстве утверждают, что вместе с пограничниками ФСБ "сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей".

При этом российские анонимные телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что во время стрелкового боя в Курской области был ранен по меньшей мере один мирный житель.

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Дословно РДК: "В прошлом месяце кремлевский режим окончательно расправился с последней надеждой мирной оппозиции. Назначены очередные "выборы". Бойцы РДК никогда не питали иллюзий и знали, что власть в России понимает исключительно язык силы. Именно поэтому мы снова входим на территорию Российской Федерации".

Напомним:

  • Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. 

Темы: Росcиявойна
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