МЗС про законопроєкт РФ про "незаконну" передачу Криму Україні: нікчемна спроба
В Міністерстві закордонних справ України назвали російський законопроєкт про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим нікчемною спробою легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права.
Джерело: коментар МЗС
Дослівно: "Внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим є нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права.
Між тим, агресор грубо порушив і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях".
Деталі: У коментарі ще раз наголосили, що ніякі спроби РФ не змінять визнаної світовим співтовариством реальності, що Крим – це Україна.
"Зазначений законопроект Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи", - заявили в МЗС.
Передісторія:
- До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим.