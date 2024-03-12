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МЗС про законопроєкт РФ про "незаконну" передачу Криму Україні: нікчемна спроба

Олександр ШумілінВівторок, 12 березня 2024, 17:11
МЗС про законопроєкт РФ про незаконну передачу Криму Україні: нікчемна спроба
Фото: Getty Images

В Міністерстві закордонних справ України назвали російський законопроєкт про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим нікчемною спробою легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права.

Джерело: коментар МЗС

Дослівно: "Внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим є нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права.

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Між тим, агресор грубо порушив і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях".

Деталі: У коментарі ще раз наголосили, що ніякі спроби РФ не змінять визнаної світовим співтовариством реальності, що Крим – це Україна.

"Зазначений законопроект Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи", - заявили в МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим.

Теми: МЗСКримУкраїна
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