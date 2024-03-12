МИД о законопроекте РФ о "незаконной" передаче Крыма Украине: никчемная попытка

В Министерстве иностранных дел Украины назвали российский законопроект о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Украине Крым ничтожной попыткой легитимизировать собственные грубые нарушения международного права.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Внесение в российскую Госдуму законопроекта о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Украине Крым является ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права.

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Между тем, агрессор грубо нарушил и продолжает нарушать собственные же обязательства, поскольку в свое время юридически, документально и недвусмысленно признал границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях".

Детали: В комментарии еще раз подчеркнули, что никакие попытки РФ не изменят признанной мировым сообществом реальности, что Крым - это Украина.

"Указанный законопроект Госдумы лишь лишний раз подтверждает, что этот факт, как и неизбежность деоккупации, четко осознают и в Москве, поэтому и возникают такие панические инициативы", - заявили в МИД.

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