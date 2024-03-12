Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

МИД о законопроекте РФ о "незаконной" передаче Крыма Украине: никчемная попытка

Александр ШумилинВторник, 12 марта 2024, 17:11
МИД о законопроекте РФ о незаконной передаче Крыма Украине: никчемная попытка
Фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины назвали российский законопроект о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Украине Крым ничтожной попыткой легитимизировать собственные грубые нарушения международного права.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Внесение в российскую Госдуму законопроекта о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Украине Крым является ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права.

Реклама:

Между тем, агрессор грубо нарушил и продолжает нарушать собственные же обязательства, поскольку в свое время юридически, документально и недвусмысленно признал границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях".

Детали: В комментарии еще раз подчеркнули, что никакие попытки РФ не изменят признанной мировым сообществом реальности, что Крым - это Украина.

"Указанный законопроект Госдумы лишь лишний раз подтверждает, что этот факт, как и неизбежность деоккупации, четко осознают и в Москве, поэтому и возникают такие панические инициативы", - заявили в МИД.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В Госдуму РФ внесли законопроект о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Украине Крым.

Темы: МИДКрымУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
МИД
МИД вызвал посланника Ватикана из-за заявлений Папы Римского о "белом флаге"
"Дружественно и откровенно": Китай рассказал о поездке своего представителя в Киев
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
Последние новости
09:36
Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Все новости...
Реклама: