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Федоров: Україна масово вироблятиме платформи-роботи, що зможуть атакувати, мінувати чи рятувати

Олександр ШумілінВівторок, 12 березня 2024, 19:18
Федоров: Україна масово вироблятиме платформи-роботи, що зможуть атакувати, мінувати чи рятувати
Фото Федорова

Україна починає масове виробництво роботизованих наземних платформ, які можуть використовуватися як камікадзе, турелі, платформи мінування-розмінування, евакуації.

Джерело: повідомлення віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова: "В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів.

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Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

 
Фото Федорова

Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою — сотні різних платформ закуплять через UNITED24".

Деталі: Федоров переконаний, що наземні роботизовані комплекси "стануть наступним геймчейнджером цієї війни".

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Фото Федорова
 
Фото Федорова

"Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - написав він. За словами Федорова на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО.

Теми: війнатехнології
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