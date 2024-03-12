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Федоров: Украина будет массово производить платформы-роботы, которые смогут атаковать, минировать или спасать

Александр ШумилинВторник, 12 марта 2024, 19:18
Федоров: Украина будет массово производить платформы-роботы, которые смогут атаковать, минировать или спасать
Фото Федорова

Украина начинает массовое производство роботизированных наземных платформ, которые могут использоваться как камикадзе, турели, платформы минирования-разминирования, эвакуации.

Источник: сообщение вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Прямая речь: "В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 испытал на полигоне 50+ комплексов.

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Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

 
Фото Федорова
 
Фото Федорова
 
Фото Федорова

Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя - сотни различных платформ закупят через UNITED24".

Детали: Федоров убежден, что наземные роботизированные комплексы "станут следующим геймчейнджером этой войны".

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"Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - написал он. По словам Федорова на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО.

Темы: войнатехнологии
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