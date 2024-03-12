Федоров: Украина будет массово производить платформы-роботы, которые смогут атаковать, минировать или спасать
Украина начинает массовое производство роботизированных наземных платформ, которые могут использоваться как камикадзе, турели, платформы минирования-разминирования, эвакуации.
Источник: сообщение вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова
Прямая речь: "В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 испытал на полигоне 50+ комплексов.
Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.
Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя - сотни различных платформ закупят через UNITED24".
Детали: Федоров убежден, что наземные роботизированные комплексы "станут следующим геймчейнджером этой войны".
"Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - написал он. По словам Федорова на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО.