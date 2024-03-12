"Свобода Росії" залишається на території прикордонних областей РФ та обіцяє "спекотну ніч"

Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" станом на вечір 12 березня залишаються в Курській і Бєлгородській областях Росії та анонсують "спекотну ніч".

Джерело: доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик" в "УП.Підсумки"

Пряма мова: "Станом на зараз всі наші групи, як і раніше перебувають на території Курської та Бєлгородської областей. Вся ситуація продовжується. Сьогодні ми бачили лише першу частину із п’єси на багато актів".

Реклама:

Деталі: Барановський також анонсував "спекотну ніч" для росіян та зазначив, що розв’язка їхнього походу ще далеко, які мінімум – до виборів президента в РФ.

Також, за його словами, удари легіону знищили кілька одиниць бронетехніки росіян. Боєць заявив і про причетність легіону до ударів безпілотниками по Бєлгороду.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Ми обрали дуже вдалі місця для входження через кордон. Цьому передувала довга успішна робота аеророзвідки. Якщо в Бєлгородській області нас ще якось там очікували, то в Курській області російські збройні сили виявились до цього абсолютно неготові і ми скористалися ефектом неочікуваності".

Деталі: Доброволець також розповідає про цілі походу російських добровольців.

Пряма мова: "Цим походом ми вирішуємо і воєнні і політичні цілі. Перш за все, звісно, ми відволікаємо на себе увагу та резерви путінської армії, вони вимушені концентрувати сили в Бєлгородській області замість того, щоб направляти їх на українські території.

Також ми посилаємо сигнал російському суспільству та опозиції. Після вбивства Олексія Навального в Росії деморалізований антивоєнний рух і ми посилаємо сигнал: "Ви не одні, є люди, які готові зі зброєю в руках боротися проти путінського режиму".

Що передувало:

Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.