Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

"Свобода Росії" залишається на території прикордонних областей РФ та обіцяє "спекотну ніч"

Тетяна Олійник, "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 22:38
Свобода Росії залишається на території прикордонних областей РФ та обіцяє спекотну ніч
доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик". Скриншот з "УП.Підсумки"

Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" станом на вечір 12 березня залишаються в Курській і Бєлгородській областях Росії та анонсують "спекотну ніч".

Джерело: доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик" в "УП.Підсумки"

Пряма мова: "Станом на зараз всі наші групи, як і раніше перебувають на території Курської та Бєлгородської областей. Вся ситуація продовжується. Сьогодні ми бачили лише першу частину із п’єси на багато актів".

Реклама:

Деталі: Барановський також анонсував "спекотну ніч" для росіян та зазначив, що розв’язка їхнього походу ще далеко, які мінімум – до виборів президента в РФ.

Також, за його словами, удари легіону знищили кілька одиниць бронетехніки росіян. Боєць заявив і про причетність легіону до ударів безпілотниками по Бєлгороду.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Ми обрали дуже вдалі місця для входження через кордон. Цьому передувала довга успішна робота аеророзвідки. Якщо в Бєлгородській області нас ще якось там очікували, то в Курській області російські збройні сили виявились до цього абсолютно неготові і ми скористалися ефектом неочікуваності".

Деталі: Доброволець також розповідає про цілі походу російських добровольців.

Пряма мова: "Цим походом ми вирішуємо і воєнні і політичні цілі. Перш за все, звісно, ми відволікаємо на себе увагу та резерви путінської армії, вони вимушені концентрувати сили в Бєлгородській області замість того, щоб направляти їх на українські території.

Також ми посилаємо сигнал російському суспільству та опозиції. Після вбивства Олексія Навального в Росії деморалізований антивоєнний рух і ми посилаємо сигнал: "Ви не одні, є люди, які готові зі зброєю в руках боротися проти путінського режиму".

Що передувало: 

Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.

Теми: Росіядобровольцівійнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Росія
Ердоган: Мирні плани без Росії не дадуть результату  
Російський експорт вугілля до Азії падає через зниження цін та дорогу доставку
Експорт російської нафти морем збільшився до найвищого за рік рівня: доходи РФ ростуть
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: