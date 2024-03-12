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"Свобода России" остается на территории приграничных областей РФ и обещает "жаркую ночь"

Татьяна Олейник, "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 22:38
Свобода России остается на территории приграничных областей РФ и обещает жаркую ночь
доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик". Скриншот с "УП.Итоги"

Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" по состоянию на вечер 12 марта остаются в Курской и Белгородской областях России и анонсируют "жаркую ночь".

Источник: доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик" в "УП.Итоги"

Прямая речь: "На сегодня все наши группы по-прежнему находятся на территории Курской и Белгородской областей. Вся ситуация продолжается. Сегодня мы видели лишь первую часть из пьесы на многие акты".

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Детали: Барановский также анонсировал "жаркую ночь" для россиян и отметил, что развязка их похода еще далеко, как минимум до выборов президента в РФ.

По его словам, удары легиона уничтожили несколько единиц бронетехники россиян. Боец заявил и о причастности легиона к ударам беспилотниками по Белгороду.

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Прямая речь: "Мы выбрали очень удачные места для вхождения через границу. Этому предшествовала долгая успешная работа аэроразведки. Если в Белгородской области нас еще как-то там ожидали, то в Курской области российские вооруженные силы оказались к этому совершенно не готовы и воспользовались эффектом неожиданности".

Детали: Доброволец также рассказывает о целях похода русских добровольцев.

Прямая речь: "Этим походом мы решаем и военные и политические цели. Прежде всего, конечно, мы отвлекаем на себя внимание и резервы путинской армии, они вынуждены концентрировать силы в Белгородской области вместо того, чтобы направлять их на украинские территории".

Также мы посылаем сигнал русскому обществу и оппозиции. После убийства Алексея Навального в России деморализовано антивоенное движение, и мы посылаем сигнал: "Вы не одни, есть люди, которые готовы с оружием в руках бороться против путинского режима".

Что предшествовало: 

Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. 

Темы: Росcиядобровольцывойнаграница
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