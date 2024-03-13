Українське військове керівництво обговорило з Пентагоном "конкретні запити"
Середа, 13 березня 2024, 00:45
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили середньострокові та нагальні потреби українських військових.
Джерело: Сирський у Telegram
Деталі: Окрім цього, українське військове керівництво обговорило підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) та надало актуальну інформацію стосовно бойових дій.
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Також обговорили середньострокові та нагальні потреби. Зокрема, мова йшла про конкретні запити України.
Серед ключових пріоритетів, за словами Сирського, залишаються боєприпаси, а також протиповітряна оборона.
Передісторія:
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