Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Українське військове керівництво обговорило з Пентагоном "конкретні запити"

Олена ІвашківСереда, 13 березня 2024, 00:45
Українське військове керівництво обговорило з Пентагоном конкретні запити
Фото ілюстраційне: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили середньострокові та нагальні потреби українських військових.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Окрім цього, українське військове керівництво обговорило підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) та надало актуальну інформацію стосовно бойових дій.

Реклама:

Також обговорили середньострокові та нагальні потреби. Зокрема, мова йшла про конкретні запити України. 

Серед ключових пріоритетів, за словами Сирського, залишаються боєприпаси, а також протиповітряна оборона.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Сполучені Штати 12 березня повідомили, що передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
  • Згодом стало відомо, що у новому пакеті допомоги Україні США виділяють додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування.

Теми: допомога УкраїніСирськийУмєров Рустем
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
допомога Україні
Зеленський подякував США за нову допомогу на 300 млн на тлі суперечок у Конгресі
Салліван про новий пакет допомоги для України: Цього недостатньо 
Ракети до HIMARS та Stinger: у Пентагоні розкрили вміст нового пакета оборонної допомоги Україні
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: