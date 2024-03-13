Украинское военное руководство обсудило с Пентагоном "конкретные запросы"
Среда, 13 марта 2024, 00:45
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили среднесрочные и насущные потребности украинских военных.
Источник: Сырский в Telegram
Детали: Кроме этого, украинское военное руководство обсудило подготовку к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) и предоставило актуальную информацию о боевых действиях.
Реклама:
Также обсудили среднесрочные и насущные потребности. В частности, речь шла о конкретных запросах Украины.
Среди ключевых приоритетов, по словам Сырского, остаются боеприпасы, а также противовоздушная оборона.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Соединенные Штаты 12 марта сообщили, что передают Украине пакет безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.
- В новом пакете помощи Украине США выделяют дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы и средства для технического обслуживания.