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Украинское военное руководство обсудило с Пентагоном "конкретные запросы"

Алена ИвашкивСреда, 13 марта 2024, 00:45
Украинское военное руководство обсудило с Пентагоном конкретные запросы
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили среднесрочные и насущные потребности украинских военных.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Кроме этого, украинское военное руководство обсудило подготовку к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) и предоставило актуальную информацию о боевых действиях.

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Также обсудили среднесрочные и насущные потребности. В частности, речь шла о конкретных запросах Украины. 

Среди ключевых приоритетов, по словам Сырского, остаются боеприпасы, а также противовоздушная оборона.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Соединенные Штаты 12 марта сообщили, что передают Украине пакет безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.
  • В новом пакете помощи Украине США выделяют дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы и средства для технического обслуживания.

Темы: помощь УкраинеСырскийУмеров Рустем
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