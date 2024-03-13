Украинское военное руководство обсудило с Пентагоном "конкретные запросы"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили среднесрочные и насущные потребности украинских военных.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Кроме этого, украинское военное руководство обсудило подготовку к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) и предоставило актуальную информацию о боевых действиях.

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Также обсудили среднесрочные и насущные потребности. В частности, речь шла о конкретных запросах Украины.

Среди ключевых приоритетов, по словам Сырского, остаются боеприпасы, а также противовоздушная оборона.

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