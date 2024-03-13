Салліван про новий пакет допомоги для України: Цього недостатньо
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував надання нового пакету військової допомоги для України на 300$ млн від Білого дому. За його словами, цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Салліван зазначив, що це "допомога, якої відчайдушно потребує Україна, щоби утримати позиції від атак Росії та відбити російський наступ, який триває на сході та в інших частинах України".
За його словами, ці боєприпаси забезпечать роботу української зброї на певний час, лише на короткий період: "Цього геть недостатньо аби задовольнити потреби України на полі бою і це не вбереже Україну від того, що в найближчі тижні у неї можуть закінчитися боєприпаси".
Пряма мова: "Само собою, що цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку.
Палата представників мусить ухвалити двопартійний додатковий запит на фінансування пріоритетів національної безпеки якомога швидше".
Передісторія:
- Сполучені Штати 12 березня повідомили, що передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
- Згодом стало відомо, що у новому пакеті допомоги Україні США виділяють додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування.