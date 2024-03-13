Салліван про новий пакет допомоги для України: Цього недостатньо 

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував надання нового пакету військової допомоги для України на 300$ млн від Білого дому. За його словами, цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Салліван зазначив, що це "допомога, якої відчайдушно потребує Україна, щоби утримати позиції від атак Росії та відбити російський наступ, який триває на сході та в інших частинах України".

Реклама:

За його словами, ці боєприпаси забезпечать роботу української зброї на певний час, лише на короткий період: "Цього геть недостатньо аби задовольнити потреби України на полі бою і це не вбереже Україну від того, що в найближчі тижні у неї можуть закінчитися боєприпаси".

Пряма мова: "Само собою, що цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку.

Палата представників мусить ухвалити двопартійний додатковий запит на фінансування пріоритетів національної безпеки якомога швидше".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: