Салливан о новом пакете помощи для Украины: Этого недостаточно 

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на 300$ млн от Белого дома. По его словам, этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Салливан отметил, что это "помощь, в которой отчаянно нуждается Украина, чтобы удержать позиции от атак России и отразить российское наступление, которое продолжается на востоке и в других частях Украины".

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По его словам, эти боеприпасы обеспечат работу украинского оружия на время, только на короткий период: "Этого совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя и это не убережет Украину от того, что в ближайшие недели у нее могут закончиться боеприпасы".

Прямая речь: "Само собой, что этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.

Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный запрос на финансирование приоритетов национальной безопасности как можно скорее".

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