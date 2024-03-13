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Салливан о новом пакете помощи для Украины: Этого недостаточно 

Алена ИвашкивСреда, 13 марта 2024, 02:56
Салливан о новом пакете помощи для Украины: Этого недостаточно 
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на 300$ млн от Белого дома. По его словам, этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Салливан отметил, что это "помощь, в которой отчаянно нуждается Украина, чтобы удержать позиции от атак России и отразить российское наступление, которое продолжается на востоке и в других частях Украины". 

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По его словам, эти боеприпасы обеспечат работу украинского оружия на время, только на короткий период: "Этого совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя и это не убережет Украину от того, что в ближайшие недели у нее могут закончиться боеприпасы". 

Прямая речь: "Само собой, что этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.

Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный запрос на финансирование приоритетов национальной безопасности как можно скорее".

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Предыстория:

  • Соединенные Штаты 12 марта сообщили, что передают Украине пакет безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.
  • В новом пакете помощи Украине США выделяют дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы и средства для технического обслуживания.

Темы: СШАпомощь Украине
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