Салливан о новом пакете помощи для Украины: Этого недостаточно
Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на 300$ млн от Белого дома. По его словам, этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.
Источник: "Голос Америки"
Детали: Салливан отметил, что это "помощь, в которой отчаянно нуждается Украина, чтобы удержать позиции от атак России и отразить российское наступление, которое продолжается на востоке и в других частях Украины".
По его словам, эти боеприпасы обеспечат работу украинского оружия на время, только на короткий период: "Этого совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя и это не убережет Украину от того, что в ближайшие недели у нее могут закончиться боеприпасы".
Прямая речь: "Само собой, что этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.
Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный запрос на финансирование приоритетов национальной безопасности как можно скорее".
Предыстория:
- Соединенные Штаты 12 марта сообщили, что передают Украине пакет безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.
- В новом пакете помощи Украине США выделяют дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы и средства для технического обслуживания.