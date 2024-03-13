Спротив: 70% людей в окупації ухиляються від "виборів Путіна"

За оцінками Кремля близько 70% місцевих мешканців на тимчасово окупованій території намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента РФ.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію та чекають на деокупацію регіону.

Реклама:

За інформацію ЦНС, ворог проводить активну дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України. Таком чином вони хочуть збільшити кількість лояльно налаштованих мешканців ТОТ до окупантів.

Попри все, переважна більшість населення окупованого регіону не підтримує окупаційні дії ворога та продовжує ухилятися від оформлення російських документів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ