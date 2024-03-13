ЦНС: 70% людей в оккупации уклоняются от "выборов Путина"
По оценкам Кремля около 70% местных жителей на временно оккупированной территории пытаются уклониться от участия в незаконных выборах президента РФ.
Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)
Детали: Кроме этого, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и ждут деоккупации региона.
По информации ЦНС, враг проводит активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины. Таким образом они хотят увеличить количество лояльно настроенных жителей ВОТ к оккупантам.
Несмотря на все, подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает оккупационные действия врага и продолжает уклоняться от оформления российских документов.
Предыстория:
- Активисты "Кибер Сопротивления" перехватили письмо председателя Госдумы Вячеслава Володина российскому диктатору Путину, в котором он предлагает после президентских выборов в РФ усилить контроль государства и конфронтацию со странами Запада.