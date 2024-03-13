ЦНС: 70% людей в оккупации уклоняются от "выборов Путина" 

По оценкам Кремля около 70% местных жителей на временно оккупированной территории пытаются уклониться от участия в незаконных выборах президента РФ.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: Кроме этого, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и ждут деоккупации региона.

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По информации ЦНС, враг проводит активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины. Таким образом они хотят увеличить количество лояльно настроенных жителей ВОТ к оккупантам.

Несмотря на все, подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает оккупационные действия врага и продолжает уклоняться от оформления российских документов.

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