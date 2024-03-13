Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

ISW: У Росії побоюються нового вторгнення напередодні виборів

Олена ІвашківСереда, 13 березня 2024, 04:41
ISW: У Росії побоюються нового вторгнення напередодні виборів
Військовий добровольчий загін "Свобода Росії", фото: Telegram організації

Росія використовує призовників для захисту свого кордону з Україною та прогнозує нові вторгнення російських добровольчих загонів напередодні виборів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики вважають, що це, ймовірно, пов'язано з небажанням Росії передислокувати війська з лінії фронту в інші райони. 

Реклама:

ISW відстежує повідомлення російських військових блогерів, які відзначили, що вторгнення відбулося за кілька днів до президентських виборів в Росії 17 березня, і попередили, що найближчими днями можуть відбутися такі ж вторгнення.

Нагадаємо: 

  • Речник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов заявив 12 березня, що у зіткненнях у Бєлгородській та Курській областях брали участь підрозділи "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону".
  • Російські джерела спочатку заперечували повідомлення про вторгнення, але пізніше заявили, що російські війська відбили атаки російських проукраїнських сил за підтримки танків, бронетехніки та безпілотників поблизу Харківської області та Бєлгородської області. 
  • На відеозаписах, опублікованих 12 березня, видно, що російські проукраїнські сили діють поблизу Нехотеївки і Сподарюшино Бєлгородської області та в Тьоткіно Курської області. 
  • Повідомляється, що російські підрозділи захопили Тьоткіно, хоча російські джерела стверджують, що російські військовослужбовці строкової служби відбили всі атаки.

Основні висновки ISW за 12 березня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Всеросійські проукраїнські організації "Русский добровольчий корпус" (РДК), "Легіон Свободи Росії" (ЛСР) та "Сибірський батальйон" здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Бєлгородську та Курську області вранці 12 березня.
  • Газета The New York Times (NYT) повідомила, що російські та українські війська мають різні переваги та недоліки в засобах радіоелектронної боротьби (РЕБ).
  • У щорічній оцінці загроз на 2024 рік, підготовленій Управлінням директора національної розвідки США (ODNI), повідомляється, що президент Росії Володимир Путін "ймовірно, вважає", що російські війська притупили зусилля України повернути значну територію, і що підтримка України США та Заходу є "обмеженою".
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив 12 березня про надання Україні пакету надзвичайної військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.
  • Очікується, що найближчими днями влада Литви та Франції зустрінеться в Парижі, щоб обговорити прискорення підтримки України.
  • Кремль продовжує відстоювати своє право, всупереч міжнародному праву, застосовувати російське федеральне законодавство до посадових осіб країн-членів НАТО і колишніх радянських республік за дії, вчинені на території їхніх власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, фактично заперечуючи суверенітет цих держав.
  • Нещодавно Кремль здійснив низку кадрових змін у Міністерстві оборони (МО) Росії, Росгвардії та російському військовому командуванні.
  • Президент Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія вийде з очолюваної Росією Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо ОДКБ не виправдає певних вірменських очікувань, оскільки Вірменія продовжує дистанціюватися від російських відносин у сфері безпеки.
  • Нещодавно, 12 березня, російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та Донецька на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
  • Кремль розглядає можливість підвищення податків, ймовірно, як частину зусиль зі збільшення надходжень до федерального бюджету для фінансування війни в Україні.
  • Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко продовжує реалізацію промислових проектів в окупованій Україні.

Теми: ISW
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
ISW
РФ запустить серійне виробництво нових авіабомб для ударів по Україні – ISW
ISW: Росія розконсервувала до 40% танкових резервів. А їхнє "виробництво" – це модернізація
ISW: Російські війська влаштували в Авдіїївці тактичну несподіванку
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: