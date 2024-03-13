ISW: У Росії побоюються нового вторгнення напередодні виборів

Росія використовує призовників для захисту свого кордону з Україною та прогнозує нові вторгнення російських добровольчих загонів напередодні виборів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики вважають, що це, ймовірно, пов'язано з небажанням Росії передислокувати війська з лінії фронту в інші райони.

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ISW відстежує повідомлення російських військових блогерів, які відзначили, що вторгнення відбулося за кілька днів до президентських виборів в Росії 17 березня, і попередили, що найближчими днями можуть відбутися такі ж вторгнення.

Нагадаємо:

Речник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов заявив 12 березня, що у зіткненнях у Бєлгородській та Курській областях брали участь підрозділи "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону".

Російські джерела спочатку заперечували повідомлення про вторгнення, але пізніше заявили, що російські війська відбили атаки російських проукраїнських сил за підтримки танків, бронетехніки та безпілотників поблизу Харківської області та Бєлгородської області.

На відеозаписах, опублікованих 12 березня, видно, що російські проукраїнські сили діють поблизу Нехотеївки і Сподарюшино Бєлгородської області та в Тьоткіно Курської області.

Повідомляється, що російські підрозділи захопили Тьоткіно, хоча російські джерела стверджують, що російські військовослужбовці строкової служби відбили всі атаки.

Основні висновки ISW за 12 березня:

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