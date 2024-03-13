ISW: У Росії побоюються нового вторгнення напередодні виборів
Середа, 13 березня 2024, 04:41
Росія використовує призовників для захисту свого кордону з Україною та прогнозує нові вторгнення російських добровольчих загонів напередодні виборів.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Військові аналітики вважають, що це, ймовірно, пов'язано з небажанням Росії передислокувати війська з лінії фронту в інші райони.
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ISW відстежує повідомлення російських військових блогерів, які відзначили, що вторгнення відбулося за кілька днів до президентських виборів в Росії 17 березня, і попередили, що найближчими днями можуть відбутися такі ж вторгнення.
Нагадаємо:
- Речник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов заявив 12 березня, що у зіткненнях у Бєлгородській та Курській областях брали участь підрозділи "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону".
- Російські джерела спочатку заперечували повідомлення про вторгнення, але пізніше заявили, що російські війська відбили атаки російських проукраїнських сил за підтримки танків, бронетехніки та безпілотників поблизу Харківської області та Бєлгородської області.
- На відеозаписах, опублікованих 12 березня, видно, що російські проукраїнські сили діють поблизу Нехотеївки і Сподарюшино Бєлгородської області та в Тьоткіно Курської області.
- Повідомляється, що російські підрозділи захопили Тьоткіно, хоча російські джерела стверджують, що російські військовослужбовці строкової служби відбили всі атаки.
Основні висновки ISW за 12 березня:
ВІДЕО ДНЯ
- Всеросійські проукраїнські організації "Русский добровольчий корпус" (РДК), "Легіон Свободи Росії" (ЛСР) та "Сибірський батальйон" здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Бєлгородську та Курську області вранці 12 березня.
- Газета The New York Times (NYT) повідомила, що російські та українські війська мають різні переваги та недоліки в засобах радіоелектронної боротьби (РЕБ).
- У щорічній оцінці загроз на 2024 рік, підготовленій Управлінням директора національної розвідки США (ODNI), повідомляється, що президент Росії Володимир Путін "ймовірно, вважає", що російські війська притупили зусилля України повернути значну територію, і що підтримка України США та Заходу є "обмеженою".
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив 12 березня про надання Україні пакету надзвичайної військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.
- Очікується, що найближчими днями влада Литви та Франції зустрінеться в Парижі, щоб обговорити прискорення підтримки України.
- Кремль продовжує відстоювати своє право, всупереч міжнародному праву, застосовувати російське федеральне законодавство до посадових осіб країн-членів НАТО і колишніх радянських республік за дії, вчинені на території їхніх власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, фактично заперечуючи суверенітет цих держав.
- Нещодавно Кремль здійснив низку кадрових змін у Міністерстві оборони (МО) Росії, Росгвардії та російському військовому командуванні.
- Президент Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія вийде з очолюваної Росією Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо ОДКБ не виправдає певних вірменських очікувань, оскільки Вірменія продовжує дистанціюватися від російських відносин у сфері безпеки.
- Нещодавно, 12 березня, російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та Донецька на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
- Кремль розглядає можливість підвищення податків, ймовірно, як частину зусиль зі збільшення надходжень до федерального бюджету для фінансування війни в Україні.
- Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко продовжує реалізацію промислових проектів в окупованій Україні.