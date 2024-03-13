ISW: В России опасаются нового вторжения накануне выборов

Россия использует призывников для защиты своей границы с Украиной и прогнозирует новые вторжения российских добровольческих отрядов в преддверии выборов.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, что это, вероятно, связано с нежеланием России передислоцировать войска с линии фронта в другие районы.

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ISW отслеживает сообщения российских военных блогеров, которые отметили, что вторжение произошло за несколько дней до президентских выборов в России 17 марта, и предупредили, что в ближайшие дни могут произойти такие же вторжения.

Напомним:

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил 12 марта, что в столкновениях в Белгородской и Курской областях участвовали подразделения "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона".

Российские источники сначала отрицали сообщения о вторжении, но позже заявили, что российские войска отбили атаки российских проукраинских сил при поддержке танков, бронетехники и беспилотников вблизи Харьковской области и Белгородской области.

На видеозаписях, опубликованных 12 марта, видно, что российские проукраинские силы действуют вблизи Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области и в Теткино Курской области.

Сообщается, что российские подразделения захватили Теткино, хотя российские источники утверждают, что российские военнослужащие срочной службы отбили все атаки.

Основные выводы ISW за 12 марта:

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