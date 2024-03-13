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ISW: В России опасаются нового вторжения накануне выборов

Алена ИвашкивСреда, 13 марта 2024, 04:41
ISW: В России опасаются нового вторжения накануне выборов
Военный добровольческий отряд "Свобода России", фото: Telegram организации

Россия использует призывников для защиты своей границы с Украиной и прогнозирует новые вторжения российских добровольческих отрядов в преддверии выборов.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, что это, вероятно, связано с нежеланием России передислоцировать войска с линии фронта в другие районы. 

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ISW отслеживает сообщения российских военных блогеров, которые отметили, что вторжение произошло за несколько дней до президентских выборов в России 17 марта, и предупредили, что в ближайшие дни могут произойти такие же вторжения.

Напомним: 

  • Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил 12 марта, что в столкновениях в Белгородской и Курской областях участвовали подразделения "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона".
  • Российские источники сначала отрицали сообщения о вторжении, но позже заявили, что российские войска отбили атаки российских проукраинских сил при поддержке танков, бронетехники и беспилотников вблизи Харьковской области и Белгородской области. 
  • На видеозаписях, опубликованных 12 марта, видно, что российские проукраинские силы действуют вблизи Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области и в Теткино Курской области. 
  • Сообщается, что российские подразделения захватили Теткино, хотя российские источники утверждают, что российские военнослужащие срочной службы отбили все атаки.

Основные выводы ISW за 12 марта:

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  • Всероссийские проукраинские организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), "Легион Свободы России" (ЛСР) и "Сибирский батальон" осуществили ограниченное трансграничное вторжение в Белгородскую и Курскую области утром 12 марта.
  • Газета The New York Times (NYT) сообщила, что российские и украинские войска имеют разные преимущества и недостатки в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
  • В ежегодной оценке угроз на 2024 год, подготовленной Управлением директора национальной разведки США (ODNI), сообщается, что президент России Владимир Путин "вероятно, считает", что российские войска притупили усилия Украины вернуть значительную территорию, и что поддержка Украины США и Запада является "ограниченной".
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 12 марта о предоставлении Украине пакета чрезвычайной военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.
  • Ожидается, что в ближайшие дни власти Литвы и Франции встретятся в Париже, чтобы обсудить ускорение поддержки Украины.
  • Кремль продолжает отстаивать свое право, вопреки международному праву, применять российское федеральное законодательство к должностным лицам стран-членов НАТО и бывших советских республик за действия, совершенные на территории их собственных стран, где российские суды не имеют юрисдикции, фактически отрицая суверенитет этих государств.
  • Недавно Кремль осуществил ряд кадровых изменений в Министерстве обороны (МО) России, Росгвардии и российском военном командовании.
  • Президент Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из возглавляемой Россией Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если ОДКБ не оправдает определенных армянских ожиданий, поскольку Армения продолжает дистанцироваться от российских отношений в сфере безопасности.
  • Недавно, 12 марта, российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
  • Кремль рассматривает возможность повышения налогов, вероятно, как часть усилий по увеличению поступлений в федеральный бюджет для финансирования войны в Украине.
  • Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко продолжает реализацию промышленных проектов в оккупированной Украине.

Темы: ISW
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