У Кривому Розі кількість загиблих від ракетного удару зросла до 4
Середа, 13 березня 2024, 07:15
У Кривому Розі у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.
Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram
Пряма мова Вілкула: "На жаль, в наслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким".
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Деталі: Він додав, що у лікарні перебуває ще 6 "важких", в тому числі 2 діточок.
"Лікарі боряться за їх життя", − підсумував Вілкул.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення.