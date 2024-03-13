У Кривому Розі кількість загиблих від ракетного удару зросла до 4

У Кривому Розі у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, в наслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким".

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Деталі: Він додав, що у лікарні перебуває ще 6 "важких", в тому числі 2 діточок.

"Лікарі боряться за їх життя", − підсумував Вілкул.

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