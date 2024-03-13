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В Кривом Роге количество погибших от ракетного удара возросло до 4

Ирина БалачукСреда, 13 марта 2024, 07:15
В Кривом Роге количество погибших от ракетного удара возросло до 4
Фото ГСЧС

В Кривом Роге в больнице умерла раненая женщина, таким образом количество погибших от российского ракетного удара возросло до 4.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки в больнице умерла женщина 47 лет. Травмы были не совместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким".

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Детали: Он добавил, что в больнице находится еще 6 "тяжелых", в том числе 2 детей.

"Врачи борются за их жизнь", − подытожил Вилкул.

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Темы: Кривой Рогракетный ударжертвы
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