В Кривом Роге количество погибших от ракетного удара возросло до 4
Среда, 13 марта 2024, 07:15
В Кривом Роге в больнице умерла раненая женщина, таким образом количество погибших от российского ракетного удара возросло до 4.
Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь Вилкула: "К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки в больнице умерла женщина 47 лет. Травмы были не совместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким".
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Детали: Он добавил, что в больнице находится еще 6 "тяжелых", в том числе 2 детей.
"Врачи борются за их жизнь", − подытожил Вилкул.
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- 12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Тогда сообщалось, что три человека погибли и еще более 40 получили ранения.