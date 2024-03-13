Путін повторив, що готовий до переговорів, але тільки з гарантіями для Москви

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні, але тільки з урахуванням захоплених нею територій і з гарантами для Москви.

Джерело: Путін в інтерв'ю для "России 1" і РИА Новости, RT, Російська служба ВВС

Пряма мова російського диктатора: "Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі".

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Деталі: Він додав, що "можливі переговори − це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви"

Путін зазначив, що він знає ті "морквини, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.

Пряма мова Путіна: "Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого. Вони будуть викидати всякі свої хотєлки під виглядом морквини для нас".

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Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на початок березня − за понад 10 років війни і понад 2 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Україна вважає передумовою для переговорів лише повне виведення російських військ з її території, відновлення кордонів Україні 1991 року, повернення всіх полонених, виплату репарацій і притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Усе це прописане в українській формулі миру.

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