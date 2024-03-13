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Атакували нафтозавод і будівлю ФСБ: Міноборони РФ заявило, що нібито збило 65 українських БпЛА

Ірина БалачукСереда, 13 березня 2024, 10:19
Атакували нафтозавод і будівлю ФСБ: Міноборони РФ заявило, що нібито збило 65 українських БпЛА
Пожежа на нафтозаводі в російській Рязані. Фото з Telegram-каналу Astra

Російське Міноборони заявило, що вночі 13 березня Росію нібито атакували десятки українських безпілотників і що нібито 65 БпЛА вдалося знищити, проте російські Telegram-канали пишуть про прильоти в нафтозавод у Рязані, атаку на будівлю ФСБ і нібито влучання у житловий будинок у Бєдгороді.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російські Telegram-канали

Дослівно Міноборони РФ: "Черговими засобами ППО 58 БпЛА перехоплено і знищено над територіями Бєлгородської (11 БпЛА), Брянської (8 БпЛА), Воронезької (29 БпЛА), Курської (8 БпЛА), Ленінградської (1 БпЛА), Рязанської (1 БпЛА) областей".

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Деталі: Пізніше відомство додало, що вранці нібито збили ще 7 українських дронів − 1 у Бєлгородській області та 6 у Воронезькій.

Водночас російські Telegram-канали пишуть, що безпілотник атакував будівлю ФСБ у Бєлгороді. 

 
Дим над будівлею ФСБ нібито після атаки дрона 
Фото з telegram-каналу astra

А місцевий губернатор Гладков повідомляв, що ще один БПЛА нібито врізався в багатоквартирний будинок. 

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Пошкожений нібито в результаті атаки безпілотника будинок у Бєлгороді 
Фото з Telegram-каналу Белплюс 

"Один безпілотник врізався в багатоквартирний будинок. Унаслідок вибуху постраждалих немає, вибито вікна в кількох квартирах і пошкоджено фасад і покрівлю будівлі. Також від вибухової хвилі незначні пошкодження вікон є у двох сусідніх із з будинком освітніх закладах", − написав Гладков.

Також повідомлялося, що БпЛА атакували нафтозавод у Рязані − там спалахнула пожежа. 

 
Пожежа на нафтозаводі в російській Рязані 
Фото з telegram-каналу astra

  

Теми: безпілотникиРосіянафтавійна
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