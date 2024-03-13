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Атаковали нефтезавод и ФСБ: Минобороны РФ заявило, что якобы сбило 65 украинских беспилотников

Ирина БалачукСреда, 13 марта 2024, 10:19
Атаковали нефтезавод и ФСБ: Минобороны РФ заявило, что якобы сбило 65 украинских беспилотников
Пожар на нефтезаводе в российской Рязани. Фото из Telegram-канала Astra

Российское Минобороны заявило, что ночью 13 марта Россию якобы атаковали десятки украинских беспилотников и что якобы 65 БпЛА удалось уничтожить, однако российские Telegram-каналы пишут о прилетах в нефтезавод в Рязани, атаку на здание ФСБ и якобы попадание в жилой дом в Бедгороде.

Источник: Минобороны РФ в Telegram, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, российские Telegram-каналы

Дословно Минобороны РФ: "Дежурными средствами ПВО 58 БпЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БпЛА), Брянской (8 БпЛА), Воронежской (29 БпЛА), Курской (8 БпЛА), Ленинградской (1 БпЛА), Рязанской (1 БпЛА) областей".

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Детали: Позже ведомство добавило, что утром якобы сбили еще 7 украинских дронов − 1 в Белгородской области и 6 в Воронежской области.

Вместе с тем российские Telegram-каналы пишут, что беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде. 

 
Дым над зданием ФСБ якобы после атаки дрона
Фото из telegram-канала astra

А местный губернатор Гладков сообщали, что еще один БПЛА якобы врезался в многоквартирный дом.

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Поврежденный якобы в результате атаки беспилотника дом в Белгороде
Фото из Telegram-канала Белплюс

"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях", − написал Гладков.

Также сообщалось, что БпЛА атаковали нефтезавод в Рязани − там вспыхнул пожар. 

 
Пожар на нефтезаводе в российской Рязани
Фото из telegram-канала astra

Темы: беспилотникиРосcиянефтьвойна
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